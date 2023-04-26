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Haberler İzmir Afet iletişimine ‘İzmir’ modeli hazırladılar

Afet iletişimine ‘İzmir’ modeli hazırladılar

26.4.2023

Gazete

Afet iletişimine ‘İzmir’ modeli hazırladılar
İZMİR Ekonomi Üniversitesi'nde (İEÜ) görevli 4 akademisyen, küresel iklim değişikliğinin de etkisiyle sel, yangın, hortum ve deprem gibi doğal felaketlerin artması üzerine harekete geçerek 'afet iletişimini' konu alan bir proje hazırladı. Afete müdahale sürecinde görev alan kurumların kendi aralarında kullanacağı, örnek bir 'iletişim modeli' hazırlamak hedefiyle geliştirilen proje, TÜBİTAK'tan 1.3 milyon lira destek almaya hak kazandı. 2 yılda tamamlanacak proje kapsamında İEÜ'lü ekip, öncelikle kurumlar arasında diyaloğun nasıl sağlandığını belirlemek amacıyla mevcut iletişim sistemlerini inceleyecek.
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