AK Partili Bursalı: ‘Yatırımlarımız hız kesmeyecek’

AK Parti İzmir Milletvekili Adayı Şebnem Bursalı, gençlerden kadınlara, esnaftan iş dünyasına kadar toplumun her kesimiyle bir araya gelerek seçim çalışmalarını hızla sürdürüyor.



ADIMLAR ATILACAK

Bursalı, İzmir Ticaret Odası ve İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası ziyaret etti. "20 yılda İzmir'imize 222 Milyar 676 Milyon TL yatırım yaptık. Yatırımları hız kesmeden 14 Mayıs sonrası devam ettireceğiz" diyen Bursalı, "Kentin sorunlarını biliyor ve takip ediyoruz" dedi. AK Parti Milletvekili Adayı Ömür Şanlı ve AK Parti İl Yöneticisi Ünal Soytekin'in de yer aldığı ziyarete, İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener ve Meclis Başkanı Selami Özpoyraz ev sahipliği yaptı. Oldukça samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette Başkan Özgener, Bursalı'ya "Bizim kız evine hoş geldin. Burası senin yuvan. Gazeteciliğin bir yana, dostluğun bir yana. İzmir'e iz bırakacaksın" dedi. "Sizlere Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını getirdim" diyen Bursalı ve beraberindekiler daha sonra İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası'nı ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarıyla esnaf için ÖTV muafiyeti getirilmesinin çok önemli olduğunu belirten Bursalı, "AK Parti, bugüne kadar esnafımız için gerekli adımları nasıl attıysa bundan sonra da atacak" dedi.



CELİL ANIK: BUGÜN BİZİM BAYRAMIMIZ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın taksi, dolmuş, minibüs, midibüs, otobüs, çekici işletmeciliği, kamyonla ticari taşımacılık yapan esnaftan aynı cins taşıtlarını yenilerken ÖTV alınmayacağı müjdesi, esnaf tarafından sevinçle karşılandı. AK Parti İzmir milletvekili adaylarını ağırlayan İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık, gerçekleşen toplantıda bu kararda emeği geçen herkese teşekkür etti. Celil Anık, "Bugün bizim bayramımız. Bu karardan dolayı Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyorum. Biz bu konuyu yıllardır dile getiriyorduk. Yüzde 45 ÖTV ödüyorduk ve bu haksızlıktı. Başka meslek dallarındaki arkadaşlarımız yüzde 4 ödüyorlardı. Taksici esnafı olarak alınan bu karardan dolayı çok memnunuz" dedi.

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