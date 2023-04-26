Deprem konutlarında son etap sahipleri belirlendi

İzmir'de 30 Ekim 2020'deki depremin ardından Bayraklı'daki rezerv alanda yapılan 1216 konut ve 32 iş yerinin sahipleri, kura çekimiyle tespit edildi. AFAD tarafından hak sahibi oldukları belirlenen depremzedeler için Şehir Hastanesi yanındaki rezerv alanda yapımı tamamlanan son etaplar için kura çekimi yapıldı.



ANAHTAR TESLİM

Hak sahiplerine geçen yıl teslimi yapılan ilk 2 etabında yaşamın başladığı projenin, kalan 6 etabındaki 1216 konut ve 32 iş yerinin sahibi, İzmir İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde çekilen kurayla belirlendi. Kura sonucu ev ve iş yerlerine kavuşan depremzedelerin perşembe gününden itibaren konut ve iş yerlerinin anahtarlarını teslim alabilecekleri açıklandı. İzmir'deki depremde yıkılan binaların bulunduğu 7 proje alanındaki 950 konut ile 125 iş yeri, depremin birinci yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle teslim edilmişti. TOKİ tarafından rezerv alanda 8 etap olarak planlanan projede ise ilk etapta 311 konut ve 2 iş yeri geçen yıl ekim ayında, ikinci etapta 265 konut ve 4 iş yeri şubat ayında sahiplerini bulmuştu.



KOOPERATİF SAYISI 10 BİNİ GEÇTİ

Türkiye'de son yıllarda yapılan teşviklerle, kooperatif sayısı 10 bin 21'e ulaştı. Tarım ve Orman Bakanlığı, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü kayıtlarına göre Türkiye genelindeki bu kooperatiflerden 6 bin 899'u tarımsal kalkınma, 2 bin 519'u ise sulama kooperatiflerinden oluşuyor. 572 su ürünleri, 31 de pancar ekicileri kooperatifi var. SON beş yıl içinde kurulan kooperatif sayısı 475. Bu kooperatiflerin ortak sayısı 2 buçuk milyona yakın.

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