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İzmir'de 8 cezaevi firarisi yakalandı

İzmir'de jandarma ekiplerinin firari suçluları yakalamaya yönelik gerçekleştirdiği çalışmalarda, 8 kişi yakalandı. Yakalanan zanlılar adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA

26.04.2023, 10:04 Güncelleme Tarihi: 26.04.2023, 11:11

İzmir’de 8 cezaevi firarisi yakalandı

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, suç ve suçlularla mücadele çerçevesinde hakkında yakalama kararı bulunan şahıslarla ilgili olarak çalışmalar gerçekleştirdi. Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordine ve talimatlar istikametinde, ilçe jandarma komutanlıkları ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, sorumluluk sahalarında yürütülen planlı çalışmalar sonucu 17 - 24 Nisan tarihlerinde Karabağlar, Kemalpaşa, Menderes, Dikili ve Torbalı ilçelerinde operasyonlar gerçekleştirdi.

Yapılan operasyonlarda, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.D., T.A., M.T., M.S., M.O., E.Y., Y.Ç. ve M.P., adlı firari zanlılar jandarma ekiplerince yakalandı. Öte yandan, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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