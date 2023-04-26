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Haberler İzmir İzmir’de film gibi olay! Taksinin takip ettiği otomobile silahlı saldırı: 1 ölü

İzmir’de film gibi olay! Taksinin takip ettiği otomobile silahlı saldırı: 1 ölü

İzmir Bayraklı'da ticari taksinin takip ettiği otomobile, kişi veya kişiler tarafından tabancayla ateş açıldı. Kurşunların isabet ettiği 22 yaşındaki otomobilin sürücüsü, ağır yaralanarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İHA

26.04.2023, 10:04 Güncelleme Tarihi: 26.04.2023, 10:10

İzmir Bayraklı'da dün saat 23.00 sıralarında Adalet Mahallesi, Şehit Pilot Türker Aydın Sokak'ta korkunç bir olay meydana geldi.

İzmir’de film gibi olay! Taksinin takip ettiği otomobile silahlı saldırı: 1 ölü

İddiaya göre, 34 BPV 092 plakalı seyir halindeki aracın sürücüsü Volkan Süvari (22), kendisini takip eden ve plakası henüz tespit edilemeyen ticari takside bulunan kişi veya kişiler tarafından ara sokakta silahlı saldırıya uğradı.

İzmir’de film gibi olay! Taksinin takip ettiği otomobile silahlı saldırı: 1 ölü

Art arda tabancayla açılan ateş sonucu vücuduna mermiler isabet eden Süvari ağır yaralanırken, ticari taksi ise hızla olay yerinden kaçtı. Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine adrese çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

İzmir’de film gibi olay! Taksinin takip ettiği otomobile silahlı saldırı: 1 ölü

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ
İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ambulansa alınan Süvari, kaldırıldığı Ege Üniversitesi Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Acı haberi alarak hastaneye gelen Süvari'nin yakınları ise büyük üzüntü yaşadı.

İzmir’de film gibi olay! Taksinin takip ettiği otomobile silahlı saldırı: 1 ölü

Öte yandan hayatını kaybeden Süvari'nin çeşitli suçlardan çok sayıda kaydı olduğu öğrenilirken, kaçan ticari taksinin plakasının tespiti ile olayı gerçekleştiren kişi veya kişileri yakalamak için polis ekiplerince geniş çaplı araştırma başlatıldığı belirtildi.

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