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Haberler İzmir İzmir'de yağmurda kayganlaşan yolda kaza yapan araç ikiye ayrıldı

İzmir'de yağmurda kayganlaşan yolda kaza yapan araç ikiye ayrıldı

İzmir Kemalpaşa'da meydana gelen olayda yağmurda kayganlaşan yolda seyir halinde olan otomobil kontrolden çıktı. Karşı istikametten gelen araca çarpan otomobil, çarpışmanın etkisiyle ikiye ayrıldı.

İHA

26.04.2023, 14:00

İzmir’de yağmurda kayganlaşan yolda kaza yapan araç ikiye ayrıldı

İzmir Kemalpaşa'da meydana gelen olayda Ahmet S. (26) idaresinde seyreden 16 EL 123 plakalı otomobil, yağmurdan dolayı kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Karşı istikametten gelen Mustafa D. (56) yönetimindeki 10 LD 876 plakalı hafif ticari araç ile çarpışan otomobil, çarpışmanın etkisiyle ikiye ayrıldı.



Otomobil sürücüsü Ahmet S. ile hafif ticari araç sürücüsü Mustafa D. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ahmet S. ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine, Mustafa D. ise kontrol için Kemalpaşa Devlet Hastanesine gönderildi. Yaralıların şuurlarının açık ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle kısa süre ulaşıma kapanan yol, ekiplerin çalışması sonucu yeniden trafiğe açılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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