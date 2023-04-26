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İzmir’i nisan ayında sağanak vurdu

İzmir’de akşam saatlerinde aniden bastıran gök gürültülü sağanak yağış cadde ve sokakları adeta göle çevirirken, trafikteki araç sürücüleri zor anlar yaşadı. Bazı noktalarda rögarlar taştı. Yağmura yakalanan vatandaşlar saçak altlarında ve kapalı mekanlarda uzun süre yağışın dinmesini bekledi. Motokuryeler de kentin birçok yerinde mahsur kaldı.

İHA

26.04.2023, 23:22

İzmir’i nisan ayında sağanak vurdu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yaptığı ikazlar sonrası akşam saatlerinde İzmir'de gök gürültülü sağanak yağış etkisini gösterdi. Kentin bazı ilçelerinde caddeleri ve sokakları su bastı, rögarlar taştı.

Trafikte bulunan araç sürücüleri ve sağanağa şemsiyesiz yakalanan yaya vatandaşlar ise zor anlar yaşadı. Yağış esnasında çalışmak durumunda olan motokuryelerin de yaşadığı zorluklar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sağanak nedeniyle Gazi Bulvarı, Çınarlı, Yüzbaşı İbrahim Hakkı Caddesi gibi trafiğin yoğun olduğu cadde ve sokaklarda oluşan su birikintileri sürücülere zor anlar yaşattı. Trafik polisleri ve zabıta ekipleri, su baskınlarına karşı önlem aldı. Bazı noktalarda rögarlar taştı.

Öte yandan sağanak nedeniyle bazı vatandaşlar mont kullanarak bazıları ise başlarını poşetle öreterek yağıştan korunmaya çalıştı. Ayrıca etkili olan şimşekler ise gökyüzünü aydınlattı.

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