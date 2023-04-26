Tekstil işçisi Aydın’ı alacaklıları öldürmüş

İzmir'de, Mehmet Aydın'ın (42), bıçaklanıp tabancayla vurularak öldürülmesiyle ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı. Cinayetin araba kiralamayla ilgili alacak verecek meselesi yüzünden işlendiği öğrenildi. Olay, saat 01.00 sıralarında, İzmir'in en işlek yerlerinden olan Atilla Mahallesi İnönü Caddesi'nde meydana geldi. Evli ve 5 çocuk babası tekstil işçisi Mehmet Aydın, cadde kenarında bıçaklı ve silahlı saldırıya uğradı.



2 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Aydın yaralandı, saldırganlar otomobille olay yerinden kaçtı. Yerde kanlar içinde yatan Aydın'ı görenler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık görevlilerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Aydın, Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Aydın, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Aydın'ın cenazesi, savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna gönderildi. Cenaze, otopsinin ardından Aydın'ın yakınlarına teslim edildi ve toprağa verilmek üzere Tekirdağ'a götürüldü. Polis, saldırganların tespit edilip yakalanması için bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Çevredekilerin bilgisine de başvuran ekipler, S.Y. ve A.E. olduğu tespit edilen şüphelileri gözaltına aldı.



FATİH ŞENDİL

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