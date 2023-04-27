112’yi gereksiz arayanlara ceza yağdı

İzmir'de 112 Acil Çağrı Merkezi'ni gereksiz yere meşgul ettiği gerekçesiyle 11 kişiye idari para cezası uygulandı. İzmir 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Murat Ummak, çağrı merkezlerine gelen asılsız çağrıların çalışma hızlarını yavaşlattığını ifade etti. Son 3 ay içinde İzmir 112 Acil Çağrı Merkezini gereksiz yere meşgul edenlerin tespiti için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna başvurduklarını belirten Ummak, "En azı 100, en fazlası da 3 bin olan asılsız çağrılar nedeniyle 11 kişiye bin 250'şer lira para cezası uygulandı. 2 kişi cezayı ödedi. 4 kişi ödemeyi yapmadığı için vergi dairesine bildirildi. Geriye kalan 5 kişiye ise idari para cezası tebliğ edilmiş olup ödemeleri bekleniyor" diye konuştu.

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