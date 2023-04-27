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Haberler İzmir EIB’in yeni hedefi 1,5 milyar dolarlık ihracat

EIB’in yeni hedefi 1,5 milyar dolarlık ihracat

27.4.2023

Gazete

EIB’in yeni hedefi 1,5 milyar dolarlık ihracat
Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği'nin 2022 yılı olağan mali genel kurulu, Ege İhracatçı Birlikleri Konferans Salonu'nda yapıldı. Yönetim ve denetim kurulu 2022 iş ve işlemlerinin ibra edildiği genel kurulda, 2023 yılı bütçe ve iş programı da oylanarak kabul edildi. Bu yılın ilk çeyreğinde ihracatı yüzde 18 artışla 272 milyon dolardan 322 milyon dolara çıkardıklarını belirten Birlik Başkanı Hayrettin Uçak, "Bu artış hızıyla 2023 yılında 1 milyar 400 milyon dolar olan hedefimize rahatlıkla ulaşacağımızdan eminim. Bizler, Cumhuriyet'imizin yüzüncü yılına ithafen 1,5 milyar barajını aşmak için çalışacağız" dedi.
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