İzmir’de büyük yangın

Yenikale Mahallesi'nde bulunan 4 bloklu sitedeki 8 katlı binada yangın çıktı.

Alevler kısa sürede tüm binayı sardı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi, Orman Bölge Müdürlüğüne ait arazöz, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı TOMA'lar ile AFAD ve UMKE ekipleri de yönlendirildi.

Yangında zaman zaman patlama sesleri duyulurken, bina sakinleri ekiplerce tahliye ediliyor.

Ekipler yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

Öte yandan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, AK Parti İzmir milletvekilleri Mahmut Atilla Kaya ile Ceyda Bölünmez Çankırı da olay yerine geldi.

İtfaiye ekipleri, alevlerin gökyüzünü aydınlattığı yangına müdahale etti. Çevredeki binalarda oturanlar önlem amaçlı evlerini terk ederken, yanan siteden zaman zaman patlama sesleri duyuldu. Olayda ölü ya da yaralı konusunda ise henüz bir açıklama yapılmadı. Söndürme çalışmaları sürdürülüyor.

Olay yerine gelen İzmir Valisi Selim Köşger, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Vali Köşger, yangının başladığı sırada tüm binada oturanların tahliye edildiğini bildirdi.