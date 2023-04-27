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İzmir'de ekiplerden dev operasyon! 215 kişi suçüstü yakalandı

İzmir'in Bornova ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen kumar operasyonunda 215 kişi suçüstü yakalandı. Kıskıvrak yakalanan kişilere toplam 871 bin 825 lira idari para cezası uygulandı.

İHA

27.04.2023, 10:11

İzmir’de ekiplerden dev operasyon! 215 kişi suçüstü yakalandı

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bornova ilçesi Gökdere Mahallesi'nde bulunan 2 umuma açık işletmede yasa dışı tombala oynatıldığına dair bilgi üzerine harekete geçti. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 24 Nisan günü belirlenen adreslere operasyon gerçekleştirildi. Yapılan baskında gizli bölgeye saklanan şahıslar jandarma ekiplerince kıskıvrak yakalandı. Kumar oynarken suçüstü yakalanan 215 kişiye toplam 871 bin 825 lira idari para cezası uygulandı. Kumar oynatıldığı belirlenen işletmeler mühürlenirken kumar oynamak için kullanılan materyallere de el konuldu.

Öte yandan, baskınlarda, işletme sahipleri oldukları belirlenen G.A. ve Ö.T. hakkında "Kumar Oynamak İçin Yer ve İmkan Sağlamak" ve "Mühür Bozma" suçundan adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

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