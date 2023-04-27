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Haberler İzmir İzmir’de ‘Şut’ timi zehir tacirlerine göz açtırmıyor

İzmir’de ‘Şut’ timi zehir tacirlerine göz açtırmıyor

27.4.2023

Gazete

İzmir’de ‘Şut’ timi zehir tacirlerine göz açtırmıyor
İzmir'in Bornova ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik özel olarak çalışma yürüten Şok Uygulama Timi (ŞUT) ekipleri, ilçede gerçekleştirdiği çalışmalarda yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirdi. Öte yandan, olaylarla ilgili gözaltına alınan şüphelilerden 7'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

7 KİŞİ TUTUKLANDI
İzmir'de Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde, uyuşturucu imal ve ticareti başta olmak üzere tüm sokak asayiş olaylarının önüne geçebilmek amacıyla, emniyet yetkilileri tarafından oluşturulan Şok Uygulama Timi (ŞUT) ekipleri, çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Uyuşturucuya adeta savaş açan ekipler, ilçede gerçekleştirdiği 4 ayrı çalışmada 600 adet sentetik ecza maddesi, 225 adet extacy hap 100 gram metamfetamin, 43 adet meşelenmiş metamfetamin, 3 gram eroin ve 8 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Öte yandan olaylarla ilgili gözaltına alınan şüphelilerden 7'si tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 8 şüpheliye adli işlem yapıldı.
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