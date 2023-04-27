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Haberler İzmir Kanlı takip

Kanlı takip

22 yaşındaki Volkan Süvari, otomobiliyle seyir halindeyken yolunu kesenler tarafından açılan ateş sonucu hayatını kaybetti.

27.4.2023

Gazete

Kanlı takip
İzmir'in Bayraklı ilçe önceki akşam korkunç bir saldırıya sahne oldu. Otomobiliyle seyir halinde olan Volkan Süvari (22), arkasından gelen araçtan açılan ateş sonucu ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay, 23.00 sıralarında Şehit Pilot Üsteğmen Türker Aydın Sokak'ta meydana geldi.

SALDIRGANLAR KAÇTI
İddiaya göre, Volkan Süvari yönetimindeki 34 BPV 092 plakalı otomobiliyle seyir halindeyken, arkasından gelen ve plakası öğrenilemeyen bir araç önüne geçerek yolu kapattı. Araçtan inen kişiler, Süvari'ye tabancalarla ateş açtıktan sonra olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, sağlık ekipleri Volkan Süvari'yi ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan Süvari, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ
Süvari'nin hayatını kaybettiğini öğrenen yakınları, hastanede sinir krizi geçirdi. Volkan Süvari'nin cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekipleri, olayı gerçekleştiren şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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