Koku sorununu bu yıl da bitiremeyiz

İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer yaz mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte yeniden gündeme gelen Körfez'deki koku konusundaki yetersizliklerini itiraf etti. Soyer, daha önceki açıklamalarının aksine koku sorununu bu yıl tamamen çözmelerinin mümkün olmadığını söyledi.

'ZAMANA YAYILAN SONUÇLAR'

SOYER, "Bu konuda çok ciddi çalışıyoruz ve çok ciddi tedbir aldık. Ama ben şahsen bu yaz çok ciddi bir verim alacağımızı düşünüyorum. Yani tüm yaptıklarımızla ciddi bir başarı kazanacağımıza inanıyoruz. Çünkü ciddi yatırım yaptık. Ciddi para harcıyoruz, ciddi kafa yoruyoruz. Bu konu en öncelikli meselelerimizden biri haline geldi. Yani bilimi takip ederek. Bunu rahatlıkla söylüyorum, bilimsel bir güvence ile ifade ediyorum.

Sonuç alacağız ama tamamen kökten çözeceğimizi düşünmüyorum. Bu yıl içinde, en azından bu yıl için çözeceğimizi düşünmüyorum. Yani mutlaka kökünden çözeceğiz ama bir vadesi var. Bütün bu başladığımız projelerin de süresi var. Çünkü zamana yayılan sonuçları olacak. Bunları görmemiz lazım. Konuya ciddiyetle yaklaşıyoruz" dedi.

ATİLLA KAYA: YALANLARI TEK TEK PATLIYOR

AK Parti İzmir Milletvekili Atilla Kaya ise, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer'in koku ile ilgili açıklamalarını hatırlatarak, "Yalanları teker teker patlıyor" dedi.

AK Partili Kaya, "Yalanların en büyük ilacı zamandır. CHP'li Soyer'in yalanları teker teker patlıyor. Geçen yılki beyanını, kendi yalanladı. İzmir'i ve İzmirlileri yok saydınız. 25 yılımızı heba ettiniz, en sonunda şehri kokuttunuz! İzmir, bunun bedelini 14 Mayıs'ta size sandıkta ödetecek" dedi.