Ak Partili İnan’dan Kılıçdaroğlu’na: Artık bu ülkede terör uzantısı iki parti var

AK PARTİ Gençlik Kolları Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Adayı Eyyüp Kadir İnan, seçim çalışmaları çerçevesinde Ödemiş ve Tire'de vatandaşlar ile buluştu. Ödemiş'te Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) açılışını gerçekleştiren Başkan İnan, artık terör uzantılı tek partinin HDP olmadığını, CHP'nin de bu kervanda olduğunu söyledi. İnan, "2 haftadır Kandil'den ve FETÖ'den sırasıyla Kılıçdaroğlu için yapılan açıklamalar bize gösterdi ki bugün artık Türkiye'de terör uzantısı bir parti yok; yani sadece HDP yok. Bugün artık Türkiye'de iki tane terör uzantısı partisi var. O da bilinçli HDP, ikinci parti CHP'nin ta kendisi" dedi.

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