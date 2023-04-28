CHP’nin eseri yine yağmura teslim

VATANDAŞ İSYANLARDA

İZMİR'DE etkili olan sağanak sonucu yollarda su birikintileri oluştu, evleri su bastı, araçlar yolda kaldı. Kentin birçok ilçesinde akşam saatlerinde başlayan ve yer yer hızını arttıran yağış, yaşamı olumsuz etkiledi. Kentin merkezindeki Konak ilçesinde oluşan manzara vatandaşları çileden çıkardı. Halkapınar'dan Basmane istikametine giden araçlar su birikintileri nedeniyle yolda kaldı. Bazı araçlar suya gömülürken, evlerin önünde su birikintileri oluştu. Otomobiller çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

BUCA'DA RÖGARLAR TAŞTI

BUCA ilçesinde evleri su bastı, yollardaki rögar kapakları yerinden çıktı. Polis ekipleri, trafiğin yoğun olduğu noktalarda önlem aldı.

ÜRKÜTEN SİREN SESLERİ

KARŞIYAKA ilçesi Mavişehir Mahallesi'nde bulunan bir sitede de ise ilginç bir olay meydana geldi. Akşam saatlerinde siren seslerini duyan çevre sakinleri panik yaşadı. Kimi vatandaşlar evlerinin camlarından siren sesinin duyulduğu sırada cep telefonuyla görüntü alırken bazı vatandaşlar da panikle dışarı çıktı. Merak uyandıran siren seslerinin, akşam saatlerinde etkili olan gök gürültülü sağanak yağışın rögar kapaklarını taşırması sonucu site yönetimi tarafından su baskınlarına karşı çevre sakinlerini uyarmak amacıyla çalındığı ortaya çıktı. Öte yandan, sağanak yağış sırasında kendiliğinden hareket eden rögar kapakları şaşkınlık yaşattı, o anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.



İSTANBUL'U DA YAĞMUR VURDU VATANDAŞ, SOKAKLARDA KALDI

İSTANBUL'U etkisi altına alan sağanak yağış şehirde hayatı felç etti. Sağanak yağış sonrası cadde ve sokaklar yine göle döndü. İşe ve okula gitmek için evlerinden çıkan vatandaşlar yoğun trafiğe takıldı.

"ŞEHİR ŞEHİR GEZİYOR"

YAĞMUR sonrası aksayan tramvay hatları ve otobüs seferlerine tepki gösteren vatandaşlar İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na isyan etti. Seçim çalışmaları için Çanakkale'nin Biga ilçesine giden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tepki gösteren vatandaşlar, "Şehir şehir geziyor adam, bir de memleketi mi yöneteceksiniz!" tepkisinde bulundu. Engelli bir vatandaşın ise bozulan tramvay yolunda sağanak yağışın altında ilerlemesi dikkat çekti.