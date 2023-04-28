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Haberler İzmir Meteoroloji'den Ege'ye 'zirai don' uyarısı!

Meteoroloji'den Ege'ye 'zirai don' uyarısı!

İzmir, Çanakkale, Manisa, Balıkesir ve Aydın için Meteoroloji'den zirai don uyarısı geldi. Uyarıda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

DHA

28.04.2023, 15:32

Meteoroloji’den Ege’ye ’zirai don’ uyarısı!

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce Ege Bölgesi'ndeki 5 il için 'zirai don' uyarısı yapıldı.

Açıklamada, "Bu gece (28-29 Nisan) ve yarın gece (29-30 Nisan) bölgemizin iç kesimlerinin yükseklerinde, Çanakkale'nin Yenice, Ezine, Bayramiç ve Çan; Balıkesir'in Dursunbey, Bigadiç, Kepsut ve Savaştepe; Manisa'nın Demirci, Gördes, Kula, Selendi, Alaşehir ve Sarıgöl; İzmir'in Tire, Ödemiş, Kiraz ve Beydağ ve Aydın'ın Bozdoğan, Karacasu, Kuyucak ve Buharkent ilçelerinin yükseklerinde gece sıcaklıklarının '0' santigrat derecenin altına inmesi ve hafif zirai don olayı gerçekleşmesi tahmin edildiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

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