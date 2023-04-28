İzmir İktisat Kongresi... ‘Türkiye Yüzyılı’nı karşılamaya hazırlanıyor

İZMİR İktisat Kongresi, Cumhurbaşkanlığının himayesinde, Hazine ve Maliye Bakanlığının ev sahipliğinde, 29-30 Nisan'da "Küresel Ekonomik Güç Olma Yolunda Türkiye Ekonomisi" ana temasıyla toplanacak. 100 yıl önce, Gazi Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde Cumhuriyet'in kurucu kadroları, siyasi bağımsızlık kadar, iktisadi bağımsızlığın da kazanılması için 17 Şubat 1923'te ülkenin dört bir yanından gelen katılımcılarla İzmir İktisat Kongresi'ni düzenledi.

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AYNI bilinçle yeni "Türkiye Yüzyılı"nın ekonomi politikalarına yön vermesi ve bir yol haritası belirlenmesi için İzmir İktisat Kongresi, 100 yıl önce ilk defa yapıldığı yerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin ev sahipliğinde, 29-30 Nisan'da gerçekleştirilecek. Bina, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger öncülüğünde İzmir Valiliği tarafından satın alınarak, aslına uygun şekilde yeniden inşa edildi. Kongrede Cumhuriyet'in ilk yüzyılının iktisadi değerlendirmesi yapılacak, dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girme hedefi doğrultusunda bir gelecek vizyonu ortaya koyacak politikalar belirlenecek. Alanında isim yapmış yabancı iktisatçıların da katılım göstereceği kongreye, iş dünyasının önde gelen şirketlerinin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de konuşmalarıyla katkı sunacak.

Bina, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger öncülüğünde İzmir Valiliği tarafından satın alınarak, aslına uygun şekilde yeniden inşa edildi