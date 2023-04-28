İzmir’de vahşet! Karısını çocuğunun gözleri önünde öldürdü

İzmir'in Konak ilçesinde saat 08.15 sıralarında meydana gelen olayda, ayrılma aşamasındaki eşi Recibe Koluman'ı (39) takip eden K.K. (50), karısının çocuğu ile birlikte evden çıkmasının peşlerine takıldı.

Karısının yanına yaklaşan K.K., yanındaki tabancasıyla Recibe Koluman'ın başına 4 el ateş ederek kaçtı. Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yapılan incelemede talihsiz kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayın ardından kaçan cinayet şüphelisi koca ise bir süre sonra Boğaziçi Polis Merkezi Amirliğine giderek suç aletiyle birlikte teslim oldu. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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