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İzmir’deki sitede yeniden yükselen alevler panik yarattı

İzmir’de dün gece bir sitede çıkan yangın, saat 06.00 sıralarında kontrol altına alındı. Sitede soğutma çalışmaları devam ederken öğle saatlerinde pencereden yükselen alevler paniğe neden oldu.

İHA

28.04.2023, 14:35 Güncelleme Tarihi: 28.04.2023, 15:01

İzmir’deki sitede yeniden yükselen alevler panik yarattı

İzmir'in Narlıdere ilçesi Yenikale Mahallesi'ndeki 4 bloktan oluşan site 8 katlı 40 daireli bloğunda dün akşam saat 22.00 sıralarına yangın çıktı. Sitenin dış kaplamasının ahşap oluşu alevlerin kısa sürede büyümesine yol açarken, site sakinleri binayı tahliye etti. 6 kişinin dumandan etkilendiği 1 kişinin de hafif şekilde yaralandığı yangında can kaybı yaşanmazken, yangın sabah 06.00 sıralarında kontrol altına alındı.



Soğutma çalışmalarının sürdüğü binada saat 13.30 sıralarında yeniden alevler yükseldi. Dumanlar çıkan pencereden bir anda alevlerin yükselmesi paniğe neden olurken, itfaiye ekipleri alt kattan yaptıkları müdahale ile alevleri söndürdü. Sitede soğutma çalışmaları devam ediyor.

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