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Haberler İzmir İzmir’in yeni sanat merkezinde yeni sergi

İzmir’in yeni sanat merkezinde yeni sergi

28.4.2023

Gazete

İzmir’in yeni sanat merkezinde yeni sergi
BORNOVA'NIN hem tarihi hem de mimarisiyle öne çıkan köşklerinden biri olan Mattheys Köşkü Arkas'ın 4. sanat merkezi olacak. İki asırlık, aslına sadık kalınarak restore edilen köşkte, Arkas Halı Koleksiyonu'nun "16.- 19. Yüzyıl Anadolu Halıları" sergisi sanatseverlerle buluşuyor. Dünyanın sayılı koleksiyonları arasında yer alan koleksiyondan derlenen seçkide, Batı ve Orta Anadolu'da, Uşak, Çanakkale, Bergama, Konya, Karapınar, Akhisar, Gördes, Kula, Milas yörelerinde 16. ve 19. yüzyıllar arasında üretilmiş Anadolu Halıları bir araya geliyor.
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