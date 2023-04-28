İzmir’in yeni sanat merkezinde yeni sergi

BORNOVA'NIN hem tarihi hem de mimarisiyle öne çıkan köşklerinden biri olan Mattheys Köşkü Arkas'ın 4. sanat merkezi olacak. İki asırlık, aslına sadık kalınarak restore edilen köşkte, Arkas Halı Koleksiyonu'nun "16.- 19. Yüzyıl Anadolu Halıları" sergisi sanatseverlerle buluşuyor. Dünyanın sayılı koleksiyonları arasında yer alan koleksiyondan derlenen seçkide, Batı ve Orta Anadolu'da, Uşak, Çanakkale, Bergama, Konya, Karapınar, Akhisar, Gördes, Kula, Milas yörelerinde 16. ve 19. yüzyıllar arasında üretilmiş Anadolu Halıları bir araya geliyor.

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