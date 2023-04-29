AK Partili Kaya: CHP, Atatürk karşıtı adayının resmini asamıyor! Adayınızı saklamayın, meydana çıkarın görelim

Kaya, CHP'nin İzmir'de Atatürk'e karşı olan birisini getirip birinci sıradan aday yaptığını ve söz konusu adayını sakladığını, kampanyada öne çıkarmadığını hatırlattı. Adaylarını neden gizlediklerini merak ettiklerini ifade eden Kaya, "İzmirliler olarak soruyoruz, Atatürk karşıtı adayınız nerede? Sahada yok, sivil toplumun karşısına çıkarmıyorsunuz, sokaklarda posterleri bile yok. Neden çekiniyorsunuz, çıkın adayınızı tanıtın. Ama yapamazsınız. Ne kadar saklarsanız saklayın, hemşehrilerimiz sizi de adayınızı da iyi tanıyor. İzmirliler, 14 Mayıs'ta size sandıkta güçlü bir cevap verecek" dedi.

ATATÜRKÇÜLÜĞE SALDIRIP, ATATÜRKÇÜLERİN OYLARINA TALİP OLUYORLAR

CHP'nin geldiği durumun ibret verici olduğunu kaydeden Kaya, Atatürkçülüğe saldırıp Atatürkçülerin oylarına talip olanların 14 Mayıs'ta İzmirliler'den gereken cevabı alacağını söyledi. Gerçek Atatürkçüler'in CHP'den tasfiye edildiğini hatırlatan Kaya, "CHP, Atatürkçüler'i tasfiye etti. Bu kimseyi şaşırtmamalı, çünkü geldikleri durum ortada. Halihazırdaki CHP'nin üst yönetimi, iç siyaset, ekonomi, terör sorunu, ideolojik tutum alışlar ve dış politikada esas olarak Atatürk'ü referans almıyor. HDP'nin kendilerine çizdiği bir istikamet var, o istikamette yürüyorlar" dedi.



CHP İzmir 1. Bölge Birinci sıra adayı Yüksel Taşkın



HER YAĞMURDA AYNI MANZARA, İZMİR BUNU HAK ETMİYOR!

Karabağlar'da teşkilat mensuplarıyla buluşmasında konuşan Kaya, CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin vatandaşı mağdur etmekten başka bir şey yapmadığını dile getirdi. 25 senedir altyapı sorununu çözemeyen bir anlayışla karşı karşıya olduklarını ifade eden Kaya, "İzmir'i 25 senedir CHP yönetiyor, altyapının hali ortada. Her yağmur yağdığında, altyapı eksikliği nedeniyle kentin birçok yerinde rögarlar taşıyor, cadde ve sokaklar yağmur sularına teslim oluyor. İzmir bunu hak etmiyor. Altyapıya yatırım yapmayan, kaynakları çarçur ederek İzmirliler'in parasını heba eden bu anlayışın şehri getirdiği nokta ortadadır" sözlerini sarf etti.

CHP'nin eseri yine yağmura teslim

AK Partili Kaya’dan yerel yönetime eleştiri yağmuru: CHP'li belediyelerin İzmir’e verebileceği hiçbir şey yoktur

İzmir yine yağmura teslim