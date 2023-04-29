Ege’nin en büyük sağlık merkezi! İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi’nin açılışını Başkan Erdoğan bugün yapacak

İzmir sağlık alanında çağ atlıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan 29 Nisan Cumartesi günü İzmir'de Gündoğdu Meydanı'nda yapacağı mitingin ardından toplu açılış töreninde kente hizmet edecek Bayraklı Şehir Hastanesi'nin açılışını yapacak. Bir günde 71 bin kişinin giriş çıkış yapacağı 622 dönüm alanı kaplayan ve kentin en sağlam yerine inşa edilen hastane detaylarıyla da muazzam bir proje olarak öne çıkıyor.

DÜNYAYA ÖRNEK

Bir günde 71 bin kişinin giriş çıkış yapacağı 622 dönüm bir alan, 300 dönüm de yeşil alan üzerine kurulu Bayraklı Şehir Hastanesi'ne dakikada 7 ambulans giriş yapacak. 54 ameliyathane, 247 yoğun bakım ünitesi, 6 tane ayrı hastaneden oluşan Bayraklı Şehir Hastanesi'nde 4 bin kişi istihdam edilecek. Bayraklı Şehir Hastanesi AK Parti'nin şehre ve sağlığa kazandırdığına muazzam bir proje olacak. 2 bin 60 yatak kapasiteli proje Ege Bölgesi'nin en büyük, dünyanın da 10 büyük sağlık kampüsünden biri olacak.





Proje 622 bin 530 metrekare alan üzerinde sağlıkta hizmet kalitesinin artırılması, tedavi çeşitliliğinin ülke geneline yayılması, bölgesel gelişimin sağlık alanında tamamlanması ve etkin sağlık hizmetinin sunulabilmesi hedefiyle yapıldı. Projede 170 bin 400 metrekare kapalı otopark alanı da yer alıyor. Ana hastane binasında bin 325 hasta yatağı, 374 yoğun bakım yatağı, 40 merkezi, 8 günübirlik, 1 tüp bebek, 2 yanık, 2 kadın ve doğum olmak üzere toplam 54 adet ameliyat salonu olacak. Ayrıca hastanenin iki katında olmak üzere 302 poliklinik odası ile hizmet verilmesi planlanıyor.

ADETA SAĞLIK ÜSSÜ

Kadın doğum ve çocuk hastanesinde 18 yataklı anne bebek uyum odası, 16 yataklı sancı doğum lohusa odası, 71 yataklı yeni doğan yoğun bakım, 54 yataklı çocuk yoğun bakım, 22 yataklı kadın doğum yoğun bakım üniteleri yer alacak. Kalp damar cerrahisi hastanesinde 36 yataklı 3. seviye genel yoğun bakım, 18 yataklı 2. seviye koroner yoğun bakım, 16 yataklı 3. Seviye göğüs cerrahisi yoğun bakım ünitesinin bulunacağı merkez İzmir'in en sağlam sağlam kayaları üzerine inşa edildi. Genel hastanede 3. basamak 36 yataklı genel yoğun bakım ünitesi ve genel + onkoloji hastanesinde ise 15 yataklı yanık merkezi, 18 yataklı kemik iliği transplantasyon merkezi, 22 yataklı palyatif bakım ünitesi, 18 yataklı 2. basamak nöroloji yoğun bakım, 2. basamak beyin cerrahisi yoğun bakım, 18 yataklı 2. basamak cerrahi yoğun bakım, 2. basamak dahili yoğun bakım, 18 yataklı 3. basamak organ nakli yoğun bakım, 7 yataklı radyoaktif iyot tedavi ünitesi, 48 yataklı mahkum kliniği ve hemodiyaliz ünitesi olacak.

1.301 SİSMİK İZOLATÖR BULUNUYOR

Kalp damar cerrahisi hastanesinde 36 yataklı 3'üncü seviye genel yoğun bakım, 18 yataklı 2'nci seviye koroner yoğun bakım, 16 yataklı 3'üncü seviye göğüs cerrahisi yoğun bakım ünitesinin bulunacağı merkez, İzmir'in en sağlam sağlam kayaları üzerine inşa edildi. Ayrıca depreme dayanıklı olarak yapılan hastanede bin 301 sismik izolatör bulunuyor.

Başkan Erdoğan İzmir’de