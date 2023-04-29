İzmir'de tarihi miting! Bakan Koca İzmir Şehir Hastanesi'nden bahsetti... "Dünyanın inanamadığı işler yaptık"

14 Mayıs seçimlerine kısa süre kala heyecan miting alanlarına yansıdı. AK Parti İzmir'de adeta gövde gösterisi yaptı. Gündoğdu Meydanı'nda yapılan AK Parti mitingine insanlar sel oldu aktı. Coşkulu kalabalığa seslenenlerden biri de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca oldu. Bakan Koca, sağlık alanındaki adımlara dikkat çekerek şehir hastaneleri projelerini hatırlattı.





Bu süreçte sağlık hizmetlerinde sosyal güvenlik devrimi yaptıklarını aktaran Koca, "Tüm vatandaşlarımız sağlık hizmetlerinden eşit şekilde faydalanmaktadır. Ülkemizde son 20 yılda her alanda kapasitemizi onlarca kat arttırdık. Sağlık alanında da böyle oldu. Binlerce yeni sağlık tesisi inşa ve ihya ettik. Yetişmiş sağlık kadroları ile vatandaşımıza ulaşılabilir ve konforlu sağlık hizmetleri sunmak için var gücümüzle çalıştık." dedi.





Koca, İzmir'de 2003'ten bu yana 127 sağlık yatırımının tamamlandığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bayraklı Şehir Hastanemizin inşaatını da tamamladık. Cihazlarını yerleştirmeye başladık ve testleri tamamlanır tamamlanmaz hasta kabulüne başlayacağız. İzmir Bayraklı Şehir Hastanemizde 628 bin metrekare kapalı alanda hizmet vereceğiz. 337 adet poliklinik, 30 adet diyaliz, diyaliz yatağı, 54 ameliyathane, 71'i yenidoğan yoğun bakım olmak üzere toplam 374 yoğun bakım yatağı bulunuyor."





İzmir'deki depremin ardından hemen inşaatına başladıkları Buca Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yaklaşık 7 aydır hizmet verdiğini kaydeden Koca, "Şimdi bunu büyük felaketi yaşayan deprem bölgemizde yapıyoruz. Hatay, İskenderun ve Defne'de 60 gün sözünü verdik. Onu da yerine getireceğiz. Bu kadro vadedip bırakmaz, sözünü tutar. 20 yıllık kazanımları bunun en büyük kanıtı." diye konuştu.







DÜNYANIN İNANMADIĞI İŞLER YAPTIK

Koca, dünyada örneği olmayan sağlık tesislerinin öneminin küresel salgın günlerinde ortaya çıktığını belirterek, "Her bir vatandaşımız kendisini güvende hissetti. Sağlık hizmetini sorun yaşamadan alabildi." dedi.



Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından hiçbir sağlık organizasyonu eksikliğinin yaşanmadığını kaydeden Koca, "Dünyanın inanamadığı işleri tarih boyunca yaptık, yine yaparız. En büyük işleri yapmak için tek bir şeye ihtiyacımız var, cesaretli bir irade. Türkiye'de 20 yıldan beri bu irade devam ediyor." diye konuştu.







"İHTİYACI HEMEN KARŞILAMAK BOYNUMUZUN BORCUDUR"

İzmir'imizin yaşadığı depremden hemen sonra inşaatına başladığımız, Buca Eğitim ve Araştırma hastanemiz, yaklaşık 8 aydır hizmet veriyor. Bir yerde ihtiyaç varsa, o ihtiyacı hemen karşılamak boynumuzun borcudur.

Şimdi bunu, büyük felaketi yaşayan deprem bölgemizde yapıyoruz. Hatay, İskenderun ve Defnede 60 gün sözünü verdik, yerine getireceğiz. Bu kadro vaat edip bırakmaz, sözünü tutar. 20 yılın kazanımları, bunun en büyük kanıtı.





Hepimiz, Küresel salgın günlerinde, birlik ve beraberlik içinde hareket ettiğimizde, Dünyayı örnek alan değil, Dünyaya örnek olan Türkiye'nin, nasıl güçlü bir ülke olduğunu gösterdik. Gelişmiş olduğu iddia edilen ülkelerin, hastaları koridorlarda ölüme terk edilirken, Huzur evlerinde kalan yaşlılarına, "nasıl olsa öleceklerdi" denerek kaderine terk edilirken, Ülkemizde bu manzaralar yaşanmadı. Büyüklerimizi korumak için büyük gayretler sarf ettik. Dünyanın neresinde olursa olsun, hasta bir vatandaşımız varsa, uçak ambulanslarla ülkemize naklettik. Hiç bir vatandaşımızı, gurbette garip bırakmadık, bırakmayız.