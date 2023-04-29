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Haberler İzmir İzmir'deki oto yıkamacı cinayetinde 6 tutuklama

İzmir'deki oto yıkamacı cinayetinde 6 tutuklama

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bir kişinin hayatını kaybettiği oto yıkamacıda çıkan tartışmaya ilişkin olayda 6 kişi tutuklandı. Olayın, aralarında alacak-verecek mevzusu bulunan tarafların bayram ziyareti için iş yerinde buluştuğu, yine bu sebepten çıkan tartışmanın silahlı kavgaya dönüştüğü tespit edildi.

İHA

29.04.2023, 16:43

İzmir’deki oto yıkamacı cinayetinde 6 tutuklama

İzmir'in Karşıyaka ilçesi Rüştü Şardağ Caddesi'nde bulunan bir oto yıkamacıda meydana gelen olayda, oto yıkamacıda çıkan tartışmada tabancayla vurulan 4 kişi yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede Mehmet Servan Bayram'ın (32) yaşamını yitirdiği belirlenirken, diğer yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kimlikleri belirlenen şüphelilerin yakalanması için harekete geçen İzmir Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Karşıyaka, Çiğli, Bayraklı ve Buca ilçelerinde operasyonlar gerçekleştirdi. Adreslerde yapılan aramalarda 10 tabanca, 3 muşta, 1 pompalı tüfek, 466 tabanca fişeği ve 25 adet kartuş ele geçirilirken, olayla ilgili 11 şüpheli gözaltına alındı.

6 ZANLI TUTUKLANDI
İzmir Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirilen ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 11 zanlıdan; M.E., S.E., T.A., B.K., F.Y.B. ve S.S.G., tutuklanırken, B.E., C.C., K.S., A.E., ve O.Y., ise serbest bırakıldı.

Öte yandan, olayın, aralarında alacak-verecek mevzusu bulunan tarafların bayram ziyareti için iş yerinde buluştuğu, yine bu sebepten çıkan tartışmanın silahlı kavgaya dönüştüğü tespit edildi.

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