İzmir İktisat Kongresi 100. yılında toplandı

İzmir İktisat Kongresi, Cumhurbaşkanlığı'nın himayesinde, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ev sahipliğinde toplandı. Kongrenin ilk oturumu 'Türkiye Yüzyılında Türkiye Ekonomisi' ana temasıyla gerçekleştirildi. Kongreye İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener, İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı Osman Yıldız, Türkiye Genç İş İnsanları Konfederasyonu Erkan Güral, üniversite rektörleri, akademisyenler, iş dünyasının temsilcileri yer aldı.Kongrenin açılışında konuşan Kongre Akademik Koordinatörü Mehmet Hüseyin Bilgin, "İlk kongreden tam 100 yıl sonra ve aynı mekanlarda bu sefer küresel ekonomik güç olma yolunda Türkiye ekonomisi ana temasıyla toplanmış bulunuyoruz. Türkiye yüzyılındaki ana hedefimiz orta gelir tuzağını aşıp, dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girmektir. Bu süreçte nitelikli hizmet sektörüyle tarım sektörünün ihmal edilmemesi gerektiğini vurgulamam gerekir" dedi. Kongrede konuşan İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli de "Büyük buhrandan İkinci Dünya Harbi'ne, uluslararası topluma entegrasyondan soğuk savaşa kadar sayısız meydan okumayla karşı karşıya kalan bir ülkeden söz ediyoruz ama finalde, büyük bir başarıyla küllerinden doğmuş bir milletin ve müthiş bir yapısal dönüşüme imza atıp, muasır medeniyetler arasına katılmış bir ülkenin adı Türkiye. Günün sonunda yalın gerçek şu ki; ülkemiz, bir dönem 62 milyar doları bulan tarımsal üretim gücüyle dünyanın 10 büyük tarım ekonomisinden biri ve iş gücünün yüzde 17'si halen bu sektörde istihdam ediliyor. Daha da önemlisi, teknolojideki büyük dalgayı yakalayabilirsek bu sektörde gerçekten 'Türkiye Yüzyılı'nı yaşatabiliriz diye düşünüyorum" diye konuştu.Bundan 100 sene önce dünya savaşından ve İstiklal Harbi'nden çıkan ülkenin Cumhuriyeti kurmanın eşiğinde katılımcı bir ruhla en başta iktisadi düzeni ele aldığını belirten İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener de "İzmir'de toplanan Türkiye İktisat Kongresi'nde dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen büyükelçiler ile Anadolu'nun dört bir yanından çıkıp gelen çiftçiler, işçiler, sanayiciler, tüccarlar burada bir araya gelir. Yeni Türkiye'nin ekonomi politikalarının ana hatları İzmir İktisat Kongresi'nde belirlenir. Mustafa Kemal Atatürk, ulusal egemenliğin iktisadi egemenlik ile güçlendirileceğini vurgular. İzmir sadece İstiklal Harbi'nin zafere ulaştığı yer olmakla kalmamıştır. Aynı zamanda ekonomik bağımsızlığının da temellerinin atıldığı, tarihe yön vermiş gazi ve güzide bir şehir olarak tarihteki yerini almıştır" dedi.Kongre kapsamında önceki gece gerçekleştirilen gala yemeğine ev sahipliği yapan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati de, yüz yıl önce düzenlenen İzmir İktisat Kongresi'nde ortaya konulan yerli ve milli ruhla çalışmaya devam ettiklerini söyledi. Nebati, "Bizler, 100 sene evvel İzmir İktisat Kongresi'nin gerçekleştirildiği ve ne acıdır ki, geçmiş yönetimlerin, hatta Gazi Mustafa Kemal'in kurduğu partinin dahi ilgisizliği sonucunda, 1979 yılında yıkılan, Cumhuriyetimizin ortak hafızası açısından son derece önemli bir değer taşıyan tarihi binayı, yeniden ayağa kaldırıyoruz" dedi.