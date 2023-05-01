Kıtalar arası kök hücre nakli yapıldı

İzmir'de kök hücre nakli için TÜRKÖK'e bağışta bulunan iki uygun vericisinin mazeretsiz vazgeçmesi üzerine büyük yıkım yaşayan depremzede kan hastası Gülfinaz Okuklu'ya (55) Güney Amerika'dan verici bulundu. Arjantin'den bulunan kök hücre, Kent Hastanesi'ne getirtildi ve nakil 19 Nisan'da yapıldı.



UMUT VE YIKIM

Depremde evsiz kaldıklarını ve başlarını sokacak bir ev için mücadele ederken hastalandığını belirten Gülfinaz Okuklu, "Ev derdine hastalık eklendi. Ağabeyim gönüllü verici oldu ancak yüzde 50 uyumlu çıktığı için nakil yapılamadı. Türkiye'den bulunan iki verici vazgeçince bütün umutlarımı yitirdim. Niye söz verip tutmuyorlar? Çok zaman kaybettim" diye konuştu.



"VAZGEÇMEYİN"

TÜRKÖK'ten bugüne kadar çok sayıda vericiden kök hücre nakli gerçekleştirdiklerini, az da olsa bu vakada olduğu gibi vericilerin son anda caydığını ve zor durumda kaldıklarını belirten Doç. Dr. Ahmet İfran şöyle konuştu: "Buradaki en büyük maliyet hastaya kaybettirdiğimiz zaman. Bu parayla ya da başka bir şeyle ölçülemeyecek bir kayıp demek. Bu hastalarımızın kaybedebileceği bir dakikaları bile yokken. Lütfen vazgeçmeyin" Doç. Dr. dedi.

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