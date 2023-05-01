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Haberler İzmir MHP'li Şahin'den Soyer'e tepki: Pagosçu Tunç’un yalan rüzgarı devam ediyor

MHP'li Şahin'den Soyer'e tepki: Pagosçu Tunç’un yalan rüzgarı devam ediyor

MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin sosyal medyadan yaptığı açıklamayla Soyer'in "bürokratik engellerle karşılaşıyoruz" çıkışını hedef aldı. Şahin, Soyer'den yaptığı 3 devasa yatırımı saymasını istedi.

01.05.2023, 10:42

MHP’li Şahin’den Soyer’e tepki: Pagosçu Tunç’un yalan rüzgarı devam ediyor

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, bugün millet ittifakının gündoğdu meydanında gerçekleştirdiği mitingde engellerle karşılaştığını söyledi. Soyer, "Millet İttifakı'nın belediye başkanları dört yıldır yönettiğimiz şehirlerde bu eşikleri aşmak için çok çalıştık. Dört yıldır, bürokratik engellere ve ekonomik krize rağmen devasa yatırımlar yapıyoruz. Metrolar, tüneller, viyadükler inşa ediyoruz. Pandemi, deprem, ekonomik kriz demiyoruz. " ifadelerini kullanmıştı.

ŞAHİN: ÜÇÜNÜN ADINI AÇIKLAR MISIN?

Soyer'in 'engelleniyoruz' çıkışına MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin sosyal medyadan yaptığı açıklamayla tepki gösterdi.

Şahin, Soyer'in yaptığı 3 devasa yatırımı saymasını isterken şunları söyledi:

"Pagosçu Tunç'un yalan rüzgarı devam ediyor. Tunç Soyer CHP'nin İzmir mitinginde konuşmuş; "Bürokratik engellere rağmen devasa"yatırımlar yapıyormuş! İzmir kamuoyu merak içinde, yatırımlar nerede? Üçünün adını açıklar mısın?"

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