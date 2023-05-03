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Haberler İzmir “İzmir bu kibir masasına sandıkta cevabı verecek”

İzmir bu kibir masasına sandıkta cevabı verecek”

3.5.2023

Gazete

“İzmir bu kibir masasına sandıkta cevabı verecek”
AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, İzmir'in Bayraklı ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi. Kırkpınar, "Biz İzmir için gece gündüz çalışırken, yedili masa bu şehrin insanlarına, 'Tıpış tıpış oy vereceksiniz' diyor. Aralarında FETÖ'nün, PKK'nın adayı, kahraman ordumuza hakaret edenler var. İzmir'in ilçelerini sayamayacaklar var. Bir tek İzmirlinin adayı yok. Benim tanıdığım İzmir, kendini hiçe sayan bu kibir masasını sandıkta gereken cevabı verecektir. Benim tanıdığım İzmir, Türkiye Yüzyılı'nın önünü tıkamak isteyen bu masayı sandığa gömecektir" dedi.
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