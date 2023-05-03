Kusur ‘Büyükşehir’in

İzmir'in Çiğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında annesini kaybeden AK Parti İzmir Milletvekili Adayı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatlarından Gülşen Gezici, kazayla ilgili görülecek duruşma öncesi sürücünün hızıyla ilgili hazırlanan rapora itiraz edeceklerini belirtti. AK Partili Gezici, ayrıca üst geçidin yürüyen merdivenleri ve asansörün çalışmamasının kazaya sebep olduğunun altını çizerek İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kusurlu olduğunu belirtti.



ASANSÖR VE YÜRÜYEN MERDİVEN

Gezici, "Kazanın olduğu noktanın az ileride bir üst geçit var. Oradaki üst geçidin ne asansörü ne de yürüyen merdiveni çalışmıyor. Hatta sadece olay günü değil, hiç çalışmadığını öğrendik. O üst geçit çalışmadığı için vatandaşlar da karşıdan karşıya caddeden geçmek zorunda kalıyor. İdarenin kusuruyla ilgili de biz Büyükşehir Belediyesine bununla ilgili bir dilekçe sunacağız. Orada sürekli kazalar oluyor, daha sonra da bir genç kardeşimiz yaralamalı bir kazaya karışmış. Oradaki kavşağın kapanmasına ilişkin bir dilekçe sunacağız ve üst geçidin de sağlıklı çalışmasına yönelik bir müracaatımız olacak. Bizlerin canı yandı başka ailelerin canı yanmasın" diye konuştu.

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