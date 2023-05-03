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Meteoroloji'den Ege'ye gök gürültülü yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Ege Bölgesi ile Akdeniz Bölgesinin batı kısımlarında gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu. Vatandaşlardan ani sel, su baskını, yıldırım gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması istendi.

AA

03.05.2023, 14:54

Meteoroloji’den Ege’ye gök gürültülü yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, yarın Ege ve Akdeniz bölgelerinin batısında beklenen gök gürültülü sağanak yağışların Manisa, Uşak, Kütahya ve Denizli çevreleri ile İzmir, Muğla ve Aydın'ın iç kesimleri, Burdur ve Afyonkarahisar'ın batısı ile Antalya'nın batısında yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Vatandaşlardan ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

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