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Haberler İzmir Silahların konuştuğu kavgada hayatını kaybetti

Silahların konuştuğu kavgada hayatını kaybetti

3.5.2023

Gazete

Silahların konuştuğu kavgada hayatını kaybetti
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, silahlı kavgada ağır yaralanan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, G.Ç. ile aralarında daha önceden husumet bulunduğu iddia edilen Ramazan D. (32), Armutlu Hürriyet Mahallesi'nde tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, G.Ç. üzerindeki tabancayla ateş ederek, Ramazan D'yi ağır yaraladı. Kemalpaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ramazan D, buradaki tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Ramazan D'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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