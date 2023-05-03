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TCG Anadolu bugün İzmir’de

İstanbul Sarayburnu’nda 140 binden fazla kişi kişinin ziyaret ettiği TCG Anadolu gemisi bugün Alsancak Limanı’na demirleyecek

3.5.2023

Gazete

TCG Anadolu bugün İzmir’de

MİLLİ Savunma Bakanlığı, İstanbul Sarayburnu'nda demirleyen TCG Anadolu'yu 140 binden fazla vatandaşın ziyaret ettiğini duyurdu. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İstanbul programı tamamlanan TCG Anadolu'nun bugün İzmir'de olacağı belirtildi.

‘TCG Anadolu’ 1915 Çanakkale Köprüsü altından geçti

Başkan Erdoğan geminin seçim öncesi son haftayı İzmir'de geçireceğini ve Alsancak Limanı'nda vatandaşlarının ziyaretine açılacağını duyurmuştu. Erdoğan, "TCG Anadolu Alsancak Limanı'na geliyor. Gezmeyi ihmal etmeyin. Son haftayı buraya ayırdık. Dedik ki finali burada yapalım" diye konuşmuştu.

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