‘Çalmadık kapı kalmayana dek İzmirlinin yanındayız’

İzmir AK Parti 1. Bölge Milletvekili adayı Şebnem Bursalı "Kemeraltı çarşımızda sıkılmadık el, çalmadık kapı bırakmayana kadar tüm esnaflarımız ve İzmirli hemşerilerimizle birlikteyiz" dedi. Bursalı, sadece seçim zamanı değil her daim esnafın İzmirlilerin emrinde olduklarını söyledi. Bir günde Kemeraltı başta olmak üzere 3 bin 200 kişinin elini sıkıp istek ve görüşlerini not aldıklarını belirten Bursalı, sorunların çözümü için mutlaka omuz omuza çalışacaklarını dile getirdi.

'BENİM ASLİ GÖREVİM'

"Emek ve alın teriyle ülkemizin büyümesi ve kalkınmasında önemli rol oynayan Kemeraltı esnafımız ile işçi ve emekçi kardeşlerimizin derdi derdimdir diyerek her kesime dokunmak için yola çıktık" diyen Şebnem Bursalı, "Sokakta, sahada Şebnem Bursalı ama sadece seçim döneminde değil, tüm vekillik dönemim boyunca da hep halkın, milletin yanında olacağım. Allah nasip eder ve seçildiğim takdirde, beni o Meclis'e sözcüsü olarak gönderen esnafından emek işçisine, vatandaşına kadar herkesin yanında bir vekil olacağım. Seçildiğimiz gün AK Parti vekili değil, tüm İzmir'in vekiliyim, partili partisiz 4 milyonu aşkın İzmirlinin emrinde bir vekil olacağım. Benim sorumluluk bölgem demeden İzmir'in her karış toprağındaki sorun benim asli sorunum ve çözmek asli görevimdir" dedi.

Kemeraltı esnafı ile yapılan toplantı ve kahvaltı sonrası çarşının ana artel yolları ve tüm ara sokakları tek tek gezen Bursalı ise bu ziyaret sırasında 3 bin 200 kişinin eşini sıktı, sorunlarını ve isteklerini not aldı. Bursalı, "En kısa sürede çözümü için yanınıza geleceğim" sözü verdi.

GÜLER YÜZLÜ VE SAMİMİ

KEMERALTI esnafı Ümit Aydın, AK Parti Milletvekili adayı Şebnem Bursalı'ya toplumun her kesiminden gerek partili, gerek partisiz, yakın ilgi gösterdiğini ve bunun temel nedeninin de Bursalı'nın güler yüzü, sempatik oluşu ve samimiyeti olduğunu söyledi.

FATİH ŞENDİL