  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir “Dilara’yı yatalak hale getiren sürücü agır cezada yargılansın”

“Dilara’yı yatalak hale getiren sürücü agır cezada yargılansın”

4.5.2023

Gazete

“Dilara’yı yatalak hale getiren sürücü agır cezada yargılansın”
İzmir'de, ehliyetsiz ve alkollü kullandığı araçla, motosikletine çarptığı Sude Solak'ın yaralanmasına, Dilara Aldanoğlu'nun da yatağa bağımlı hale gelmesine neden olan İsa Eyice'nin 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına yol açma' suçundan 4,5 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına başlandı. Duruşmada, Sude Solak'ın avukatı Zafertuğ Saburlu, fren izinin bulunmaması ve motosiklete ortadan çarpması nedeniyle İsa Eyice'nin kasten çarpmış olabileceğini belirtip, ağır ceza mahkemesinde yargılanmasını talep etti. Duruşma ileri bir tarihe ertelendi.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA