“Dilara’yı yatalak hale getiren sürücü agır cezada yargılansın”

İzmir'de, ehliyetsiz ve alkollü kullandığı araçla, motosikletine çarptığı Sude Solak'ın yaralanmasına, Dilara Aldanoğlu'nun da yatağa bağımlı hale gelmesine neden olan İsa Eyice'nin 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına yol açma' suçundan 4,5 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına başlandı. Duruşmada, Sude Solak'ın avukatı Zafertuğ Saburlu, fren izinin bulunmaması ve motosiklete ortadan çarpması nedeniyle İsa Eyice'nin kasten çarpmış olabileceğini belirtip, ağır ceza mahkemesinde yargılanmasını talep etti. Duruşma ileri bir tarihe ertelendi.

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