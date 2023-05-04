Gurur abidemiz İzmir Körfezi’nde

Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu, beraberinde dünyanın ilk silahlı insansız hava aracı (SİHA) ve milli ana muharebe tankı Yeni Altay ile birlikte dün İzmir Alsancak Limanı'na geldi.

Limana demirleyen TCG Anadolu'ya büyük ilgi gösteren İzmirliler, ülkemizde üretilen yerli ve milli teknolojileri yakından görebilmek için yüzlerce metre kuyruk oluşturdu, içeri girebilmek için saatlerce sıra bekledi.

DETAYLI BİLGİ VERİLDİ

10 gün boyunca ziyarete açık olacak TCG Anadolu'yu İzmir'de görmekten büyük mutluluk duyduklarını söyleyen vatandaşlar, "Savaş gemimiz dosta güven, düşmana korku veriyor" dedi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en büyük savaş gemisi, yerli ve milli üretim TCG Anadolu, İzmir Alsancak Limanı'nda dün halkın ziyaretine açıldı. Hizmete 10 Nisan'da alınan ve 17 Nisan'da İstanbul'daki Sarayburnu Limanı'nda vatandaşların ziyaretine açılan savaş gemisi TCG Anadolu, Çanakkale Boğazı'ndan geçerek dün sabah 06.40'ta ulaştığı İzmir Alsancak Limanı'nda da ilk olarak gazetecileri ağırladı. Gemide, basın mensuplarına ağır araç, havuz ile uçuş güvertelerinde kapasiteye ve özelliklere ilişkin bilgilendirme yapıldı. Basın brifinginin ardından TCG Anadolu kapılarını İzmirlilere açtı. Ziyaretçi akınına uğrayan İzmir Alsancak Limanı girişinde kilometrelerce kuyruk oluştu.

10 GÜN ZİYARETE AÇIK

İstanbul programı süresince 140 bin 55 kişiyi ağırlayan TCG Anadolu, İzmir Alsancak Limanı'nda da 10.00 ila 18.00 saatleri arasında 10 gün boyunca ziyaretçilerini kabul edecek. Gemide Baykar tarafından geliştirilen Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma ve kanatları katlanabilen Bayraktar TB3 SİHA'nın yanı sıra kısa süre önce testler için Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edilen milli ana muharebe tankı Yeni Altay da ziyaretçiler için hazırlandı.

230 METRE UZUNLUKTA

TUZLA'DAKİ Sedef Tersanesi'nde inşa edilen TCG Anadolu, 230 metre uzunluk, 32 metre genişlik ve 9 bin 200 metrekare büyüklüğe sahip. Uçuş güvertesinin yer aldığı gemiye aynı anda 6 helikopter iniş ve kalkış yaparken SİHA'lar da konuşlanabiliyor. TCG Anadolu, amfibi harekat ve hava harekatı başta olmak üzere insani yardım ve kontrol gemisi görevlerinde de kullanılabilecek. TCG Anadolu, yakıt ikmali yapmaksızın Türkiye'den Japonya ya da Avustralya'ya intikal edebiliyor.

DOSTA GÜVEN DÜŞMANA KORKU

3 çocuk annesi 59 yaşındaki Mevlüde Taçna, "İlk kez gördüm. Geminin dışarıdan görünüşü ve heybeti büyük gurur yaşattı. Dosta güven, düşmana korku salıyor. İstanbul'da ziyarete açıldığında 'keşke İzmir'e de gelse' demiştik. İzmir'de ziyarete açılınca çok mutlu olduk. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz" dedi.

62 yaşındaki engelli Yaşar Bulgur da, "Çok mutluyum, gururluyum. Duygularımı kelimelerle ifade edemiyorum. Bu vatanı kimseye vermeyiz. Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ederiz" diye konuştu.

METİN BURMALI