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Haberler İzmir İzmir'de ele geçirildi! Değeri 5 milyon 200 bin lira

İzmir'de ele geçirildi! Değeri 5 milyon 200 bin lira

İzmir’de suçluların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürdüren jandarma ekipleri düzenlediği operasyonda 34 milyon 740 bin kaçak makaron ele geçirdi. Yakalanan makaronların piyasa değerinin 5 milyon 200 bin lira olduğu öğrenildi.

İHA

04.05.2023, 12:37

İzmir’de ele geçirildi! Değeri 5 milyon 200 bin lira

İzmir İl Jandarma Komutanlığınca halk sağlığının korunması, her türlü kaçakçılığın ve kaçakçılıktan kaynaklanan vergi kaybının önlenmesi için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Ekipler, tarafından yapılan teknik ve fiziki çalışmalarda R.A., K.A. ve M.A.Ö.'nün Buca ilçesi Zafer Mahallesi'ndeki depolarda ve 2 araçta kaçak makaron sakladığı tespit edildi.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, daha önceden belirlenen depoya eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda toplam 34 milyon 740 bin kaçak makaron 3 şüpheli de jandarma ekiplerince yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerin adli işlemleri devam etmektedir.

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