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Haberler İzmir İzmirim Kart dolandırıcılarına havadan karadan "Bahar Temizliği": 266 gözaltı kararı

İzmirim Kart dolandırıcılarına havadan karadan "Bahar Temizliği": 266 gözaltı kararı

Dolandırıcıların oluşturdukları sahte İzmirim Kart bakiye yükleme internet sitesiyle yüzlerce vatandaş parasını kaptırdı. 450 kişiyi oltalama yöntemiyle dolandırarak 3 milyon lira haksız kazanç elde eden çetenin çökertilmesi için İzmir merkezli 40 ilde havadan ve karadan "Bahar Temizliği" operasyonu yapıldı. Yapılan operasyonda 266 dolandırıcı şahıs yakalandı.

İHA

04.05.2023, 11:10 Güncelleme Tarihi: 04.05.2023, 11:11

İzmirim Kart'ına bakiye yüklemek isteyen vatandaşlar sahte internet sitesiyle parasını kaptırdı.

İzmirim Kart dolandırıcılarına havadan karadan Bahar Temizliği: 266 gözaltı kararı

450 kişinin mağdur olduğu olayda toplam 3 milyon lira tutarında vurgun yapıldı.

İzmirim Kart dolandırıcılarına havadan karadan Bahar Temizliği: 266 gözaltı kararı

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte internet sitesi oluşturup vatandaşları ağına düşüren ve oltalama yöntemiyle vatandaşları dolandıran şebekeyi çökertmeye yönelik çalışma yürüttü.

İzmirim Kart dolandırıcılarına havadan karadan Bahar Temizliği: 266 gözaltı kararı

Şüphelilerin, İzmir'de toplu taşımada kullanılan "İzmirim Kart" " ulaşım kartlarına bakiye yüklemek amacıyla internet arama motorlarında ücretli reklam vererek en üst sıraya taşınan sahte siteler oluşturdukları, bu siteler aracılığıyla oltalama maksatlı sahte (phishing) sitelere kredi kartı bilgilerini yazarak kartlarından bilgileri ve rızaları dışında sanal pos hizmeti alan şirketler tarafından dolandırıcılık yaptıkları belirlendi.

İzmirim Kart dolandırıcılarına havadan karadan Bahar Temizliği: 266 gözaltı kararı

Düğmeye basan İzmir polisi, 4 Mayıs tarihinde 266 şüpheliyi yakalamaya yönelik İzmir merkezli 40 ilde hava destekli operasyon gerçekleştirdi.

İzmirim Kart dolandırıcılarına havadan karadan Bahar Temizliği: 266 gözaltı kararı

Havadan polis helikopteri ve özel harekat destekli eş zamanlı operasyonda toplam 192 şüpheli gözaltına alındı.

İzmirim Kart dolandırıcılarına havadan karadan Bahar Temizliği: 266 gözaltı kararı

3 MİLYON LİRALIK VURGUN YAPMIŞLAR
Öte yandan şüphelilerin, çeşitli illerde bulunan mağdurlardan elde edilen tutarların farklı şirket ve şahıs hesaplarına aktarılarak yaklaşık 3 milyon lira tutarında haksız kazanç sağladıkları, suça konu şirket hesaplarına giren paraların yine farklı şirket hesaplarına, kripto para firmalarına aktarıldığı veya döviz alımı yapılarak paranın izinin kaybettirilmeye çalışıldığı tespit edildi.

İzmirim Kart dolandırıcılarına havadan karadan Bahar Temizliği: 266 gözaltı kararı

Operasyon çerçevesinde, adreslerinde bulunamayan 74 şüpheliyi yakalamaya yönelik çalışmaların da sürdüğü öğrenildi.

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