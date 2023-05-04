İzmirim Kart dolandırıcılarına havadan karadan "Bahar Temizliği": 266 gözaltı kararı

Şüphelilerin, İzmir'de toplu taşımada kullanılan "İzmirim Kart" " ulaşım kartlarına bakiye yüklemek amacıyla internet arama motorlarında ücretli reklam vererek en üst sıraya taşınan sahte siteler oluşturdukları, bu siteler aracılığıyla oltalama maksatlı sahte (phishing) sitelere kredi kartı bilgilerini yazarak kartlarından bilgileri ve rızaları dışında sanal pos hizmeti alan şirketler tarafından dolandırıcılık yaptıkları belirlendi.