Yağmurun altında uzun kuyruklar oluştu! İzmirliler TCG Anadolu’ya yoğun ilgi gösterdi

Ben yabancı asıllı olarak ülkeye geldim ve şunu özellikle söylemek istiyorum. Ukrayna'da çok kötü bir durum var. Bize uluslararası bir destek geldi evet ama asıl yardımı Türkiye yaptı. Çok gurur ve güven duyuyorum. Burayı görünce daha da güvende hissediyoruz kendimizi. Türkiye bize çok yardım etti; İHA'lar ve SİHA'lar ile bize destekte bulundular. Çok teşekkür ediyoruz" dedi.