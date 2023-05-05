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Haberler İzmir İzmir'de zehir tacirlerinin evine şok baskın: 17 bin extacy hap ele geçirildi

İzmir'de zehir tacirlerinin evine şok baskın: 17 bin extacy hap ele geçirildi

İzmir'in 3 ilçesinde yüklü miktarda uyuşturucu depolandığı bilgisine ulaşan polis ekipleri, belirlenen adreslere operasyon yaptı. Yapılan operasyonda 3 şüpheli gözaltına alınırken, 17 bin extacy hap ile çok sayıda uyuşturucu ve uyarıcı madde ele geçirildi.

İHA

05.05.2023, 13:33 Güncelleme Tarihi: 05.05.2023, 13:35

İzmir’de zehir tacirlerinin evine şok baskın: 17 bin extacy hap ele geçirildi

İzmir Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, S.İ. (27), M.A.K. (25) ve Ü.A.'nın (32) Bayraklı ve Menemen ilçesindeki evlerde yüklü miktarda uyuşturucu ve uyarıcı madde sakladıkları bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Harekete geçen ekipler, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Menemen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleriyle koordineli çalışma yürüterek belirlenen adreslere operasyon gerçekleştirdi. Ü.A.'nın Menemen'in Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evinde yapılan aramada 17 bin extacy uyuşturucu hap, 240 gram kokain ve hassas terazi, M.A.K. ve S.İ.'nin Bayraklı'daki evlerinde ise toplam 402 sentetik ecza hap ve 1.7 gram kokain ele geçirildi. Operasyonlarda 3 şüpheli de gözaltına alınarak emniyete götürülürken şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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