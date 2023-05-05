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Haberler İzmir İzmirim Kart dolandırıcılığında gözaltı sayısı 214'e yükseldi

İzmirim Kart dolandırıcılığında gözaltı sayısı 214'e yükseldi

Sahte İzmirim Kart bakiye yükleme sitesiyle vatandaşları 'oltalama' yöntemiyle dolandıran çete üyelerine yönelik yürütülen soruşturma devam ediyor. 266 şüpheli şahsın yakalanması için yapılan operasyonda, 214 şahıs gözaltına alındı.

İHA

05.05.2023, 16:46

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte internet sitesi oluşturup vatandaşları ağına düşüren ve oltalama yöntemiyle 450 kişiyi dolandıran şebekeyi çökertmeye yönelik çalışma yürüttü.

İzmirim Kart dolandırıcılığında gözaltı sayısı 214’e yükseldi

Şüphelilerin, İzmir'de toplu taşımada kullanılan "İzmirimkart" ulaşım kartlarına bakiye yüklemek amacıyla internet arama motorlarında ücretli reklam vererek en üst sıraya taşınan sahte siteler oluşturdukları, bu siteler aracılığıyla oltalama maksatlı sahte (phishing) sitelere kredi kartı bilgilerini yazarak kartlarından bilgileri ve rızaları dışında sanal pos hizmeti alan şirketler tarafından dolandırıcılık yaptıkları belirlendi.

İzmirim Kart dolandırıcılığında gözaltı sayısı 214’e yükseldi

Şüphelilerin ayrıca bimcell, vergi ödeme sayfaları gibi sahte siteleri de düzenledikleri belirlendi.

İzmirim Kart dolandırıcılığında gözaltı sayısı 214’e yükseldi

Düğmeye basan İzmir polisi, 4 Mayıs tarihinde 266 şüpheliyi yakalamaya yönelik İzmir merkezli 40 ilde hava destekli operasyon gerçekleştirdi. 266 şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonda, 214 şahıs gözaltına alındı.

İzmirim Kart dolandırıcılığında gözaltı sayısı 214’e yükseldi

3 MİLYON LİRALIK VURGUN
Öte yandan, şüphelilerin, çeşitli illerde bulunan mağdurlardan elde edilen tutarların farklı şirket ve şahıs hesaplarına aktarılarak yaklaşık 3 milyon lira tutarında haksız kazanç sağladıkları ortaya çıktı.

İzmirim Kart dolandırıcılığında gözaltı sayısı 214’e yükseldi

Suça konu şirket hesaplarına giren paraların yine farklı şirket hesaplarına, kripto para firmalarına aktarıldığı veya döviz alımı yapılarak paranın izinin kaybettirilmeye çalışıldığı tespit edildi.

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