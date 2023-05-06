‘Saldırgan yayınlar paniğin bir göstergesi’

Son günlerde üst üste beyanatlar veren bazı yayın kuruluşlarında işlerin istedikleri gibi gitmediğini anlatan AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Erhan Çalışkan konuyla ilgili önemli açıklamalar yaptı.

"Seçmen ABD - CHP - HDP eksenli ve diğer 5 parti ile maskelenen ittifakın asıl amacını gördü" diyen Çalışkan, "Kurtuluş savaşı ile Atatürk'ün elde ettiği tam bağımsızlık ve ülkenin bölünmez bütünlüğünün tehdit altında olduğunu anladı. Yurtdışında seçmen sandığa koşuyor. Yurtdışı oylar özellikle cumhurbaşkanı seçiminde kilit rol üstlenecek. Yurtdışındaki seçmenleri etkilemeye ve CHP'ye yönlendirmeye çalışıyorlar" şeklinde konuştu.

ORGANİK BAĞ VAR

Türkiye'deki fonlanan medyaya kaynak aktaran STK'lar ile organik bağları bulunduğu için ortak hareket edildiğini de belirten Çalışkan, "Ukrayna-Rusya savaşında gıda krizini çözerek batı dünyasında da sempati kazanan Erdoğan'ı 'Diktatör Erdoğan' algısı ile yaftalamaya çalışıyorlar. Çünkü batı dünyasında da Türkiye ile çatışma yerine işbirliği yapmak isteyen bir kamuoyu oluşmaya başladı. Bunun önünü kesmeye çalışıyorlar" diye konuştu.

TÜRKLERİN YÜZYILI

Batılı medya kuruluşlarının seçim öncesi ve seçim esnasında çok daha fazla saldırı niteliğinde yayın yapmalarını hatta seçimlerin demokratik olmadığı konusunda yayınlara hazırlandıklarının bilindiğini de ifade eden Çalışkan, "Bu millet Kuva-yi Milliye ruhu ile sömürge olmayacağını 100 yıl önce gösterdi. 'Türklerin Yüzyılı' için bu seçimlerin yeniden kurtuluş savaşı olduğunun idraki ile sandığa gidecektir" dedi.