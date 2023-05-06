Vinç faciasının iddianamesi hazır

İZMİR'İN Bornova ilçesinde, otel inşaatı sırasında kule vincin devrilmesiyle 6 işçinin hayatını kaybettiği kazada iddianame hazırlandı. İddianamede, 7 şüpheli hakkında, 'Taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak' suçundan 15'er yıla kadar hapis cezası istendi. Bornova'da Kamil Tunca Caddesi'nde bir otel inşaatında, geçen yıl 30 Aralık'ta kule vinç, yükseltme çalışmaları sırasında devrilmiş, vincin arka ağırlığı işçi yatakhanesi olan konteynerlerin üzerine düşmüştü. Vincin yükseltilmesi işini yapan Aslan Akkaya (38), Ali Şükrü Duru (41) ve Ümit Kara (39) ile konteynerde kalan Fesih Çiftçi (32), Yıldırım Sarı (38) ve Baykal Gündüz (28) hayatlarını kaybetmişti.

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