AK Parti’li İnan’dan CHP afişlerine sert eleştiri: İzmir sizden hakkını nasıl alsın?

Seçim çalışmaları çerçevesinde Konak ilçesinde İzmir Alsancak Limanı'nda demirleyen Türkiye'nin en büyük savaş gemisi TCG Anadolu'yu ziyaret eden ve vatandaşlarla bir araya gelen AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve İzmir 2. Bölge Milletvekili adayı Eyyüp Kadir İnan, vatandaşlarla tek tek selamlaştı. Alsancak Limanı'ndan Gündoğdu Meydanı'na kadar uzanan kuyruktaki vatandaşlarla bol bol fotoğraf çektiren İnan, İzmirlilerin talep ve önerilerini de dinledi. Ardından Konak Meydanı'na giderek Gençlik ve Spor Bakanlığının tanıtım TIR'ını ziyaret eden İnan, AK Parti Milletvekili adayı Sait Başdaş ile birlikte masa tenisi oynadı.

İlk Kurşun Anıtı'nda gençlerle sohbet eden ve AK Parti hükümetinin 20 yıldır gençler için yaptığı çalışmaları anlatan İnan, ardından ise Kemeraltı esnafını ziyaret etti. Millet İttifakı'nın "İzmir hakkını alacak" şeklindeki seçim sloganını eleştiren İnan, "Bu zamana kadar CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesinin ve CHP'li ilçe belediyelerinin İzmir'de başlayıp bitirdiği tek bir proje yok. Şimdi İzmir'in her yerine afişler asmışlar, üzerinde 'İzmir hakkını alacak' yazıyor. Bu zamana kadar ne yapmışlar da şimdi yapacaklar? Biz yapmaya çalıştıkça sen engel olmaya çalışmıyor musun? Karşıyaka Stadyumunu, körfez geçişini sen engellemiyor musun? Konak tünelleri yapılırken, şehir hastanesi yapılırken engellemek için elinden geleni yapmadın mı? Engel olan sensin. Sonra gelip 'İzmir hakkını alamıyor' diyorsun. Biz yapmaya çalıştıkça sen engel oluyorsun. Yıllarca bu şehri diğer illerden geriye bıraktınız. İzmir sizden hakkını nasıl alsın?" dedi.





"BİZİM BİR TANE AMACIMIZ VAR"

Konak programı sonrasında İzmir'in Bayraklı ilçesinde düzenlenen mitingde vatandaşlara seslenen Başkan İnan, muhalefetin İzmir milletvekili aday listesini eleştirerek şöyle konuştu: "Bayraklı sokaklarında büyüdük, Bayraklı sokaklarını iyi biliyoruz. Biz hizmet edenin her zaman yanından olduk, her zaman yanında olmaya da devam edeceğiz. Fakat burası ilçe olduğu günden beri biliyorsunuz CHP tarafından yönetiliyor. İşte Alparslan, Cengizhan Mahallesi yukarıda. Bu CHP'li belediyelerinin bir tane başlayıp bitirdiği icraat gördünüz mü? Yapmadılar, önemsediler. Fakat Genel Başkan Yardımcımız Hamza Dağ başta olmak üzere AK Parti kadrolarının her zaman gündemi Bayraklı ve Bayraklılı gençlerimiz oldu. Bizim tek bir amacımız var, o da büyük ve güçlü Türkiye'nin yürüyüşünü devam ettirmek. Bizim bir tane amacımız var o da Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye'nin refahını ve bu gençlerimizin daha güçlü bir ülkede yaşaması için bunu sürdürmek. Son 20 yılın tüm kazanımlarını kalıcı olması için çok önemli. O nedenle AK Parti'mizi, milletin partisini Bayraklı'nın partisini yeniden iktidar yapmamız gerekiyor. Biz bu heyecanla yola çıktık ve bu mücadeleyi sürdürüyoruz."





"TERÖRÜN TAHAKKÜMÜ ALTINDA KALDILAR"

Millet İttifakı'nın PKK ve FETÖ terör örgütü ile kirli ilişkiler peşinde olduğunu ve İzmir'de farklı, başka kentte farklı konuştuklarını söyleyen İnan, "Karşımızda o kadar kirli ilişkiler içine girmiş, o kadar terör tahakkümü altına girmiş ittifak var ki, insan üzülüyor. Çünkü terörle mücadele etmek sadece iktidar partilerinin işi değildir. Bizim muhalefetimiz maalesef terörün tahakkümü altında kaldı. Bugün dışardaki alçaklar 15 Temmuz'un mimarları fare gibi Amerika'ya kaçtılar. Bugün 14 Mayıs'ta kimin kazanmasını istiyorlar? Kemal Kılıçdaroğlu'nun. Bugün PKK denen alçak terör örgütü Kılıçdaroğlu'nun kazanmasını istiyor. Bir ülkenin ana muhalefeti kendini bu pozisyona düşür mü? Bir de İzmir sokaklarına geldiklerinde Alsancak'ta İzmir Marşı okumayı bilirler. Bunlar İzmir'e gelip İzmir Marşı okur, başka kente gittiğinde de 'Dağlara Gel Dağlara' diye şarkı söylerler. Bu kadar iki yüzlüler. Bunlar Mustafa Kemal Atatürk'le ve devletin kuruluş felsefesindeki parti olmaktan çoktan çıktılar. İstikametleri kayboldu. Bugün CHP'nin ne Kuvay'i Milliye alakası vardır ne de bu devleti kuran iradeye alakası vardır. Bunlar artık FETÖ ve PKK ile eylem ve söylem birliği içerisinde olan bir partidir. O nedenle 14 Mayıs'taki seçimde biz sadece seçim kazanamayacağız. İki tane oy alacam diye terörden tırsan, ezik kalmış, iki lafı söyleyemeden kendini sessize almış siyasetçileri de ülkemizin geleceği ve çocuklarımız için siyasetten tasviye etmemiz lazım. Eğer biz bunu yapmazsak terörle işbirliği yapmayı sıradanlaştırırlar" ifadelerine yer verdi.





"İZMİR'İ SİYASİ LABORATUVAR HALİNE DÖNÜŞTÜRDÜLER"

Düzenlenen mitingin ardından Bayraklı Cengizhan Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelen Başkan İnan, şunları söyledi: "Burası İzmir. Yıllarca cumhuriyet ve Mustafa Kemal Atatürk üzerinden CHP'ye oy vermiş hemşerilerimizi istismar ettiler. CHP'ye gönül vermiş hemşerilerimiz de bunlara kredi tanıdı. Hem yerel seçimde hem de genel seçimde çok destek verdi. 20 yıldır İzmir'i yönetiyorlar, kentin geldiği hal belli. İzmir'de başlayıp da bitirdikleri bir proje bile yok. Şimdi yerel seçimleri bir kenara bırakalım. AK Parti'den 1. sıra milletvekili adayıyım. 30 yaşındayım. Cengizhan ve Alparslan Mahallesi sokaklarında çocukluğum geçti. İzmir'i de çok iyi biliyorum. 2 yıldır da AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanlığı yapıyorum. Peki onlar kimi aday gösterdi? 2009 yılından bu yana o hain FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'e övgüler düzen, Atatürk'e 'Diktatör' diyen birisini geldiler liste başına koydular. Öte yandan 'Kuvay'i Milli'ye şehri, Hasan Tahsin'lerin Fethi Sekin'lerin şehri İzmir' diyoruz, TSK'ya, askerimize 'Katil' diyen bir kadını gelip İzmir'den milletvekili listesine koyuyorlar. Öte yandan İçişleri Bakanımız açıkladı. 'Emniyetin içinde yeni bir paralel yapılanma kuruluyor' diye deşifre ettiği bir isim yine CHP'nin İzmir milletvekili listesinde. Yani bunlar İzmir'i siyasi laboratuvar haline dönüştürdüler. En büyük kötülüğü de CHP'ye gönül verenlere yapıyorlar. CHP üzerinden tüm terör örgütlerini sıradanlaştırmaya çalışıyorlar. Siyaset toplum önünde yapılır, siyaset gençlere örnek olma işidir. Siyaset ecdadının verasetini taşıma işidir. Bunlar ecdada söven kim varsa getirip listeye koyuyorlar. Şimdi de çıkmışlar 17-25 Aralık için 'Kumpas' diyorlar. Daha şimdi mi aklınız başına geldi? Şimdi mi farkında oldunuz? Biz yıllardır bu FETÖ'cü alçaklara karşı mücadele ediyoruz. Bugün PKK denilen alçak terör örgütü de Millet İttifakı'nın kazanmasını istiyor, FETÖ kaçakları da. Bu millet ayakta durdukça, bu gençlik size geçit vermeyecek."



"ASIL DERGİ KAPAĞINI GÖRECEKSİNİZ"

Avrupa'da yayınlanan dergilerde Başkan Erdoğan'ın seçimi kaybedeceğine yönelik hazırlanan kapakları da eleştiren İnan, "Bu hafta Avrupa'nın çeşitli dergilerinde Cumhurbaşkanımızı dergi kapağı yapmışlar. Dünyadaki en güçlü lobilerin, en güçlü sponsorluklar toplayan ve Dünyadaki tekelleşmiş dergilerinin kapaklarını görüyoruz. 'Erdoğan kaybedecek, Türkiye'de yeni bir siyasi süreç başlayacak' diyorlar. Size ne bizim seçimimizden? Biz Amerika'nın seçimiyle ilgileniyor muyuz? Biz Fransa'nın, Almanya'nın seçimiyle ilgileniyor muyuz? Hayır. Siz neden bu kadar Türkiye'nin seçimiyle ilgileniyorsunuz? Çünkü Recep Tayyip Erdoğan sizin bam telinize bastı. 'Dünya beşten büyüktür' diyerek bastı, 'One Minute' diyerek bastı. Basmaya da devam edecek. Bu millet kendisinin arkasında ve liderini hiçbir zaman yalnız bırakmadı. Bu saatten sonra da yalnız bırakmayacak. Biz 20 senedir seçim arifesinde çok kapak resmi, çok manşet gördük. 14 Mayıs akşamında Recep Tayyip Erdoğan balkon konuşması yaparken birilerine dergi kapağı olacak, birileri rüyalarından uyanacak. Siz esas manşeti, esas dergi kapağını 15 Mayıs sabahı tüm dünyaya Türkiye'nin mesajından göreceksiniz. Ama sizin için çok geç olacak" ifadelerine yer verdi.