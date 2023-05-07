  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir Bilal Saygılı’dan CHP'li Aslanoğlu’na TCG cevabı

Bilal Saygılı’dan CHP'li Aslanoğlu’na TCG cevabı

7.5.2023

Gazete

Bilal Saygılı’dan CHP’li Aslanoğlu’na TCG cevabı

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'na, İzmir'e gelen dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu'ya daveti sonrası, Aslanoğlu cephesinden gelen eleştirilere cevap verdi.

Saygılı, "Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, davetimizin nezaketine nezaketle yanıt verirken; Aslanoğlu hırs ve siyaset bulaştırmayı seçmiştir" dedi.

CHP'nin, AK Parti hükümetlerinin her eserini 'felaket', her yatırımını 'lüzumsuz' göstermeye çalıştığını savunan Saygılı, "Bu zihniyet, Türkiye'yi tökezletmekten medet uman zihniyettir" dedi.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA