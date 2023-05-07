Bilal Saygılı’dan CHP’li Aslanoğlu’na TCG cevabı

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'na, İzmir'e gelen dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu'ya daveti sonrası, Aslanoğlu cephesinden gelen eleştirilere cevap verdi.

Saygılı, "Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, davetimizin nezaketine nezaketle yanıt verirken; Aslanoğlu hırs ve siyaset bulaştırmayı seçmiştir" dedi.

CHP'nin, AK Parti hükümetlerinin her eserini 'felaket', her yatırımını 'lüzumsuz' göstermeye çalıştığını savunan Saygılı, "Bu zihniyet, Türkiye'yi tökezletmekten medet uman zihniyettir" dedi.