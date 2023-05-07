Bir anlık dalgınlık sürücünün sonu oldu

İZMİR Karşıyaka'da bir sürücü, bir anlık dalgınlık sonucu otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybederek demir bariyerlere çarptı. Aracın ön kısmı parçalanırken, sürücü olay yerinde feci şekilde yaşamını yitirdi. Korkunç kaza, önceki gece 02.10 sıralarında İzmir Çevreyolu'nun Karşıyaka yol ayrımında meydana geldi.

Çiğli yönünden Karşıyaka istikametine seyir halinde olan Çağdaş Topkaya (30), idaresindeki 35 DB 57 plakalı otomobille yolun sağ tarafında bulunan demir bariyerlere çarptı. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, Topkaya'nın yaşamını yitirdiğini tespit etti. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

FATİH ŞENDİL