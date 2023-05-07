  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir Bir anlık dalgınlık sürücünün sonu oldu

Bir anlık dalgınlık sürücünün sonu oldu

7.5.2023

Gazete

Bir anlık dalgınlık sürücünün sonu oldu

İZMİR Karşıyaka'da bir sürücü, bir anlık dalgınlık sonucu otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybederek demir bariyerlere çarptı. Aracın ön kısmı parçalanırken, sürücü olay yerinde feci şekilde yaşamını yitirdi. Korkunç kaza, önceki gece 02.10 sıralarında İzmir Çevreyolu'nun Karşıyaka yol ayrımında meydana geldi.

Çiğli yönünden Karşıyaka istikametine seyir halinde olan Çağdaş Topkaya (30), idaresindeki 35 DB 57 plakalı otomobille yolun sağ tarafında bulunan demir bariyerlere çarptı. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, Topkaya'nın yaşamını yitirdiğini tespit etti. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

FATİH ŞENDİL

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA