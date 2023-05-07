İYİ Parti sandığı HDP’ye emanet etti

MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, sürekli inkar edilen HDP işbirliğini belgeli olarak ispatladıklarını söyledi.

HDP'LİYE GÖREV VERDİLER

PKK destekli 7'li koalisyonun düne kadar açıktan inkar ettiği HDP işbirliği, İzmir'de resmen belgelendi. HDP üyesi kişilerin, Buca ilçesinde İYİ Parti'den sandık görevlisi yapıldığı tespit edildi. Bu iddiayı ise MHP İl Başkanı Veysel Şahin dillendirdi.

BÖYLE Mİ OY İSTİYORSUNUZ?

ELLERİNDE HDP'lilerin, İlçe Seçim Kurulu'nda İYİ Parti'den san- dık görevlisi olarak atandığına ilişkin belgeler olduğunu söyleyen Şahin, "Ülkücü, milliyetçi olduğukin nu iddia edenlere sesleniyorum. İzmir halkından böyle mi oy isteyeceksiniz?" diye sordu.

HÜSEYİN KILIÇ