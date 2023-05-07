  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir İzmir Anadolu’yu bağrına bastı

İzmir Anadolu’yu bağrına bastı

7.5.2023

Gazete

İzmir Anadolu’yu bağrına bastı

Dünyanın ilk silahlı insansız hava aracı gemisi TCG Anadolu, İzmir'de yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Hafta sonu olmasını ve güneşli havayı fırsat bilen İzmirliler dün sabah saatlerinde Alsancak Limanı'nın önünde gemiyi görebilmek için uzun kuyruklar oluşturdu.

Saatlerce bekleyen vatandaşlar, 20'şerli gruplar halinde gemiye alındı.

GRUPLAR HALİNDE
İstanbul'da 140 binden fazla kişinin ziyaret ettiği TCG Anadolu, 4 gün önce geldiği İzmir Alsancak Limanı'nda da yoğun ilgi gördü. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en büyük savaş gemisi olan yerli ve milli üretim TCG Anadolu'yu görmek isteyen vatandaşlar kilometrelerce kuyruk oluşturdu. Polis ekipleri, limanın A kapısı önünde saatlerce bekleyen vatandaşları 20'şerli gruplar halinde içeri aldı.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA