İzmir Anadolu’yu bağrına bastı

Dünyanın ilk silahlı insansız hava aracı gemisi TCG Anadolu, İzmir'de yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Hafta sonu olmasını ve güneşli havayı fırsat bilen İzmirliler dün sabah saatlerinde Alsancak Limanı'nın önünde gemiyi görebilmek için uzun kuyruklar oluşturdu.

Saatlerce bekleyen vatandaşlar, 20'şerli gruplar halinde gemiye alındı.

GRUPLAR HALİNDE

İstanbul'da 140 binden fazla kişinin ziyaret ettiği TCG Anadolu, 4 gün önce geldiği İzmir Alsancak Limanı'nda da yoğun ilgi gördü. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en büyük savaş gemisi olan yerli ve milli üretim TCG Anadolu'yu görmek isteyen vatandaşlar kilometrelerce kuyruk oluşturdu. Polis ekipleri, limanın A kapısı önünde saatlerce bekleyen vatandaşları 20'şerli gruplar halinde içeri aldı.