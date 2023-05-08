CHP’den istifa eden 25 kişi AK Parti’de

İZMİR'İN Bayraklı ilçesi Nafiz Gürman Mahallesi'nde, CHP üyesi 25 kişi, partisinden istifa ederek, AK Parti'ye üye oldu. 25 kişinin üyelik işlemleri, AK Parti İzmir Milletvekili Adayı Halil Polat ve AK Parti İzmir İl Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Kandil'in katılımı ile Gümüşpala SKM'de gerçekleştirildi. AK Parti İzmir İl Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Kandil, yaptığı değerlendirmede, "Siyasi görüşleri ne olursa olsun, ülkemizin her bir vatandaşı bizim için kıymetlidir ve bu anlamda, CHP'den AK Parti'ye geçen vatandaşlarımıza hoşgeldiniz diyoruz" dedi.

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